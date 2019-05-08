Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

Фото: Роман Пименов, Интерпресс/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Граждане Украины, проживающие на не подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта РФ, не смогут получить социальные выплаты и пенсии, заявила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.

Между тем, кабинет министров Украины в среду принял решение о признании незаконными и недействительными паспортов, выдаваемых Россией гражданам Украины в Донбассе, заявил в среду министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.

МИД Украины также обратится к другим государствам с призывом не признавать подобные документы.

Кроме того, украинский кабмин намерен ввести персональные санкции против российских должностных лиц, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов на не подконтрольной Киеву территории Донбасс.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданство для жителей Донбасса.