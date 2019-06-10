Венедиктов вступился за врачей больницы, где осматривали Голунова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов высоко оценил работу врачей городской больницы №71, куда из отдела полиции был доставлен по "скорой" корреспондент "Медузы" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков.

"Все врачи от травматолога до рентгенолога, все выполняли свое дело и все писали (о результатах - ИФ) честно и ни перед кем не отчитывались: ни перед нами, ни перед конвоем, ни перед своим главврачом. Это важная история! Они выполняли свой врачебный долг. Я хотел бы попасть в их руки тогда, когда у меня будут проблемы. Считаю обвинения по поводу врачей совершенно несправедливыми",- сказал Венедиктов на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы.

По его словам, после того, как Голунову вкололи в больнице противостолбнячную сыворотку, у журналиста было хотя бы два часа, чтобы полежать, а проведение процедур (компьютерную томографию ему сделали два раза, а также рентген) давало ему возможность какое-то время находиться без наручников.

"Мы по рации слышали, как их (врачей - ИФ) подгоняли - пытался подгонять конвой: "Суд закрывается, суд закрывается", а врачи говорили: "Секундочку, у нас процедуры, человек должен лежать два часа"",- рассказал Венедиктов.

Он отметил, что доставка Голунова в суд была лучшим вариантом для него, так как в случае госпитализации журналиста судья был готов приехать в больницу для избрания меры пресечения.

Врачи больницы попали под огонь критики в соцсетях после того, как разрешили привезти Голунова, доставленного к ним по "скорой помощи" с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом ребер, в суд.

Ранее главный врач 71-й городской клинической больницы имени Жаткевича Александр Мясников сообщил, что состояние Голунова было удовлетворительным, и в дальнейшей госпитализации он не нуждается, после чего журналиста отвезли в Никулинский районный суд.

Арест журналиста

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

7 июня Голунов сообщил посетившим его в ИВС членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что накануне был у врачей перед помещением в изолятор для прохождения медицинского освидетельствования на предмет наличия травм.

Как сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, "телесные повреждения, зафиксированные визуально - только многочисленные ссадины и царапины в районе верхней левой части спины, каких-либо синяков у него не проявилось". "Мы специально осмотрели его повторно и пришли к выводу, что следы побоев отсутствуют. Также мы не увидели каких-либо глубоких следов от наручников",- рассказал Мельников.

В минувшую субботу Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать следствия, "если оно будет играть по честным правилам игры".