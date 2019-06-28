Что произошло за день: пятница, 28 июня

Встречи в Осаке, ливень в Москве и раздевающее приложение

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом. Встреча лидеров на G20 продолжалась чуть менее полутора часов. Президенты обсудили двусторонние отношения, контроль над вооружениями, украинских моряков, Сирию, Иран и Венесуэлу. Кроме того, Трамп в присутствии журналистов попросил Путина не вмешиваться в американские выборы. СМИ в США позднее сочли слова своего президента шуткой.

- Дональда Трампа пригласили в РФ на 9 мая, на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле уточнили, что американский лидер отреагировал на приглашение позитивно. Также на торжества приглашен президент Франции Эммануэль Макрон.

- Президент РФ также провел встречу с премьером Великобритании. В Лондоне потом заявили, что Тереза Мэй сообщила Путину о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отравлению в Солсбери.

- Сильные дожди подтопили дорогу к аэропорту "Шереметьево". Ситуация настолько серьезная, что авиапассажирам рекомендовано пользоваться "Аэроэкспрессом" или выбирать пути объезда: затоплен участок на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Кроме того, стало известно о первой жертве непогоды: умерла 59-летняя женщина, на которую в Воронцовском парке из-за ветра упало дерево. Другое упавшее дерево остановило движение поездов на участке голубой линии метро.

- Суд отправил под домашний арест топ-менеджера автодилера "Рольф". Директор департамента развития бизнеса холдинга Анатолий Кайро является фигурантом дела о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей. Он вины не признает, а основатель "Рольфа" Сергей Петров считает дело политическим. Уголовное дело возбуждено в отношении Петрова, Кайро и еще двух человек.

- В Тольятти убили директора бойцовского клуба "Ахмат", филиала чеченского клуба имени Ахмата Кадырова. Полиция ищет подозреваемого в преступлении - Азиза Хидирова, который может быть вооружен.

- "Раздевающее женщин" приложение закрыли через четыре дня после запуска. Создатели DeepNude сообщили, что сайт не выдерживает наплыва посетителей и они не готовы к такому спросу на программу, которую многие сочли оскорбительной.