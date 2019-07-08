Песков заявил, что в Баренцевом море нет угроз судоходству
Слова о предотвращенной катастрофе планетарного масштаба он комментировать отказался
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Баренцевом море нет никаких угроз судоходству в связи с инцидентом 1 июля с российским глубоководным аппаратом, на котором при пожаре погибли 14 подводников, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На брифинге 8 июля его спросили, безопасно ли Баренцево море для судоходства после этого. Песков ответил, что информации о каких-либо угрозах он не получал.
Он также не смог прокомментировать слухи о том, будто бы на церемонии прощания с погибшими моряками некий высокопоставленный военный сказал, что они ценой своей жизни "не допустили катастрофы планетарного масштаба". Пресс-секретарь президента отметил, что не знает, говорил ли кто такие слова на самом деле, и если говорил, то кто именно.
"Что касается реактора - вы знаете, что там никаких проблем нет, все находится в штатном состоянии и об этом министр обороны докладывал главе государства", - сказал Песков.
Минобороны сообщило о гибели подводников на следующий день после инцидента, 2 июля, не раскрывая сути случившегося и не называя имен погибших и название пострадавшего аппарата. 3 июля Песков заявил, что данные об аппарате засекречены в интересах государственной безопасности и эта информация не будет публиковаться ни сейчас, ни в будущем. Имена погибших Минобороны затем раскрыло и также сообщило о спасении четырех человек, в том числе одного гражданского специалиста.
4 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что горевший аппарат был с ядерной энергоустановкой, но она не пострадала. По его словам, аппарат после ремонта вернут в строй. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что компания будет восстанавливать аппарат по графику, который должны утвердить на флоте.