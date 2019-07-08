Песков заявил, что в Баренцевом море нет угроз судоходству

Слова о предотвращенной катастрофе планетарного масштаба он комментировать отказался

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Баренцевом море нет никаких угроз судоходству в связи с инцидентом 1 июля с российским глубоководным аппаратом, на котором при пожаре погибли 14 подводников, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На брифинге 8 июля его спросили, безопасно ли Баренцево море для судоходства после этого. Песков ответил, что информации о каких-либо угрозах он не получал.