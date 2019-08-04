Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

Блогер, угрожающий детям силовиков, смерть Вилли Токарева и путешествие через Ла-Манш на флайборде

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан блогер, призывавший к расправам над детьми силовиков. Житель Подмосковья Владислав Синица под ником "Макс Стеклов" после несогласованных митингов оппозиции в Москве писал в соцсетях призывы раскрывать личности сотрудников правоохранительных органов и расправляться с их детьми. Ему предъявлено обвинение в экстремизме.

- Скончался певец Вилли Токарев. Исполнителю песен в стиле русский шансон было 84 года.

- В силу вступил закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В частности, предполагается, что региональные власти смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья от ЧС с учетом климатических и территориальных особенностей.

- На акции в Москве 3 августа задержали приезжего, находившегося в розыске за экстремизм. Мужчина был задержан за административное правонарушение, а проверка показала, что он уже в федеральном розыске. Между тем, выясняется, что после последней несогласованной акции госпитализированы пять человек, включая одного росгвардейца, у которого самая серьезная травма.

- Французский спортсмен Фрэнки Запата пересек пролив Ла-Манш на флайборде - футуристичном летательном аппарате с реактивными двигателями. 40-летний изобретатель, который сам создал летательный аппарат, за 22 минуты преодолел 35,4 км Дуврского пролива (продолжение Ла-Манша).