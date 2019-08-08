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Уголовное дело о ДТП под Новороссийском возбуждено по двум статьям

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - По факту ДТП с участием автобуса под Новороссийском возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В РоссииСтолкновение автобуса и внедорожника под Новороссийском. ГлавноеЧитать подробнее

Речь идет о статьях "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет" (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела только по ч.5 ст. 264 УК РФ.

Накануне вечером около 22:20 по московскому времени на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керчь" столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и экскурсионный автобус Hyundai, после чего опрокинулись в обрыв.

Жертвами ДТП стали три человека - женщина и двое детей, которые находились в автомобиле Volkswagen. По последним данным, в больнице сейчас 44 пострадавших, из них пять - в тяжелом состоянии.

Под Новороссийском автобус и внедорожник сорвались с обрыва

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Краснодарский край

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