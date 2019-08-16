Ульяновский губернатор поручил проверить подсолнечное масло во всех магазинах

Областная прокуратура призвала граждан не покупать домашнее масло, если на него нет документов о качестве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Ульяновской области по поручению губернатора Сергея Морозова проверят магазины на предмет продажи домашнего подсолнечного масла, сообщил пресс-секретарь чиновника Тимофей Гончарук. Это поручение Морозов дал после того, как восемь жителей города тяжело отравились, предположительно, домашним маслом и двое из них умерли.

По словам Гончарука, магазины уже проверили в Теренгульском районе региона, где живет предполагаемый изготовитель масла. Также проверки могут пройти в Ульяновске.

Остатки масла, распроданного в регионе, изъяты, их направили на экспертизу, заявила прокуратура региона. Ведомство выясняет, сколько всего масла сделал этот человек. Прокуратура призвала граждан не покупать масло у продавцов, у которых нет документов о качестве товара.

Люди с симптомами отравления и кровотечениями различной локализации начали поступать в больницы Ульяновска с начала августа. Среди них двое детей. Один отравившийся умер 3 августа, второй - 16-го. Известно, что все они употребляли в пищу самодельное подсолнечное масло. В областном Минздраве заметили, что такие же симптомы проявились у 69 трудовых мигрантов из Узбекистана, которые попали в больницы Самарской области также с подозрением на пищевое отравление. Из мигрантов умер один.

У ульяновских пострадавших в крови нашли кумарин, крысиный яд, рассказал завотделением одной из городских больниц. У человека кумарин снижает свертываемость крови, что способствует кровотечениям, только в обычных случаях отравления больные вылечиваются за пять-шесть дней.

По данным источников издания ulpravda.ru, масло сделал дома житель села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области, а подсолнечник он купил у фермера в Сызрани. 3 августа умерла его жена. Масло попало в семью дочери этого мужчины, которая живет в Ульяновске. Часть масла она продала коллеге на работе, родственник которой умер 16 августа. Отравившиеся мигранты жили в одном доме в поселке Кошелевка в Сызранском районе и готовили себе сами.