Поиск

Ульяновский губернатор поручил проверить подсолнечное масло во всех магазинах

Областная прокуратура призвала граждан не покупать домашнее масло, если на него нет документов о качестве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Ульяновской области по поручению губернатора Сергея Морозова проверят магазины на предмет продажи домашнего подсолнечного масла, сообщил пресс-секретарь чиновника Тимофей Гончарук. Это поручение Морозов дал после того, как восемь жителей города тяжело отравились, предположительно, домашним маслом и двое из них умерли.

По словам Гончарука, магазины уже проверили в Теренгульском районе региона, где живет предполагаемый изготовитель масла. Также проверки могут пройти в Ульяновске.

Остатки масла, распроданного в регионе, изъяты, их направили на экспертизу, заявила прокуратура региона. Ведомство выясняет, сколько всего масла сделал этот человек. Прокуратура призвала граждан не покупать масло у продавцов, у которых нет документов о качестве товара.

Люди с симптомами отравления и кровотечениями различной локализации начали поступать в больницы Ульяновска с начала августа. Среди них двое детей. Один отравившийся умер 3 августа, второй - 16-го. Известно, что все они употребляли в пищу самодельное подсолнечное масло. В областном Минздраве заметили, что такие же симптомы проявились у 69 трудовых мигрантов из Узбекистана, которые попали в больницы Самарской области также с подозрением на пищевое отравление. Из мигрантов умер один.

У ульяновских пострадавших в крови нашли кумарин, крысиный яд, рассказал завотделением одной из городских больниц. У человека кумарин снижает свертываемость крови, что способствует кровотечениям, только в обычных случаях отравления больные вылечиваются за пять-шесть дней.

По данным источников издания ulpravda.ru, масло сделал дома житель села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области, а подсолнечник он купил у фермера в Сызрани. 3 августа умерла его жена. Масло попало в семью дочери этого мужчины, которая живет в Ульяновске. Часть масла она продала коллеге на работе, родственник которой умер 16 августа. Отравившиеся мигранты жили в одном доме в поселке Кошелевка в Сызранском районе и готовили себе сами.

Ульяновск СКР Узбекистан Самарская область Кошелевка Минздрав Сызрань Сергей Морозов

Новости по теме

Новости

Чайку попросили проверить приказ Минобрнауки о контактах ученых с иностранцами

Чайку попросили проверить приказ Минобрнауки о контактах ученых с иностранцами

Что произошло за день: пятница, 16 августа

СПЧ попросил прокуратуру Москвы проверить законность административных дел участников акции 27 июля

Росгидромет связал повышение радиационного фона в Севевродвинске с облаком инертных газов

"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Чиновники заявили о сходстве симптомов у жертв массовых отравлений в Ульяновске и Самарской области

В Кремле обратили внимание на перевод Дельпаля под домашний арест перед поездкой Путина во Францию

Минпросвещения пообещало оставить учителям четыре документа для заполнения

Минпросвещения пообещало оставить учителям четыре документа для заполнения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');