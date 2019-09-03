Что случилось этой ночью: вторник, 3 сентября

Ночные задержания в Москве, новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной и 15-ый арест по "делу 27 июля"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

В Москве вечером в понедельник прошли задержания оппозиционеров. В числе задержанных оказались журналист Илья Азар, юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгорсудумы Любовь Соболь, а также сотрудник ФБК Николай Ляскин. При этом, по словам Азара, его забрали с лестничной площадки собственного дома, несмотря на то, что в квартире один остался двухлетний ребенок. В отношении всех троих составили протоколы из-за несогласованной акции 31 августа и ночью отпустили из отделений полиции.

"Коммерсантъ" сообщил о новой схеме обмена украинских заключенных на российских. По данным газеты, осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел. Источник издания пояснил, что изменения потребовались, поскольку Москва и Киев не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и обмена заключенными.

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