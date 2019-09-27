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Глава ФБК Жданов освободился после десяти суток ареста

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел из спецприемника в Москве, где отбывал административный арест, который суд ему назначил еще в августе. Он сообщил об освобождении "Интерфаксу".

9 августа Мещанский суд назначил Жданову арест за распространение в фейсбуке призывов к участию в несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Это решение суд принял, когда политик уже отбывал другой административный арест, который ему назначил Зеленоградский суд за то, что он участвовал в 27 июля в акции, которая создала помехи транспорту и работе объектов жизнеобеспечения. По закону, административные аресты "протекают" параллельно. Вместе с тем, по истечении срока первого наказания, 11 августа Жданова освободили, но снова в спецприемник не отправили. Таким образом, он не отбыл восемь суток из назначенного ему срока.

Политика задержали 19 сентября и Мещанский суд решил, что он должен отбыть эти восемь суток. Это решение суд принял по ходатайству начальника ОМВД Мещанского района, который попросил разъяснить порядок исполнения наказания Жданова.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В этот день полиция задержала в центре города больше тысячи человек. Жданов выдвинулся в Мосгордуму по 8-му избирательному округу, но ему в регистрации отказали. Он оспаривал отказ в избиркомах и судах. 13 августа Верховный суд России окончательно отказал ему в допуске к выборам.

Жданов также был назван ответчиком в ряде исков, которые московские предприятия подали к организаторам несогласованных акций и потребовали компенсаций за понесенные убытки или упущенную выгоду.

Иван Жданов ФБК Мещанский суд Мосгордума

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