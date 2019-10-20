Семьям погибших из-за прорыва дамбы под Красноярском выплатят по 1 млн рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае получат по 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Минтруда России в воскресенье.

"Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим - единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что с целью скорейшего начала страховых выплат пострадавшим и членам семей погибших организовано взаимодействие со всеми службами, привлеченными к ликвидации последствий ЧС.

На месте происшествия по распоряжению министра труда и соцзащиты находится руководитель Роструда Михаил Иванков.

Рострудом организовано расследование происшествия. Установлено, что среди погибших и пострадавших жители Красноярского края, Республики Хакассия, Кемеровской и Вологодской областей.

В пресс-службе сообщили, что также сформированы и работают комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве. В настоящее время установлены пять организаций, в которых работали попавшие в зону бедствия люди. В отношении работодателей, осуществлявших деятельность на территории пострадавшего района, Рострудом инициированы проверки соблюдения трудового законодательства.

Также Роструд и Фонд социального страхования России должны принять меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством семьям погибших, находившимся в трудовых отношениях с работодателями, отмечает Минтруд.

Пенсионному фонду России поручено провести работу по установлению членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца.

ЧП под Красноярском

В субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек. В настоящее время пропавшими без вести числятся пять человек. Краевой Минздрав сообщил о 16 пострадавших.

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи провели обыски в офисе холдинга "Сибзолото", которому принадлежит артель. В рамках дела были задержаны директор золотодобывающего ООО "Сисим" (принадлежит холдингу "Сибзолото" ), начальник и мастер горного участка этой же организации.

В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.