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Что произошло за день: среда, 6 ноября

Назван возможный убийца главы ингушского Центра "Э", у либертарианца Михаила Светова проходят обыски, бывшая жена Цапка впала в кому

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Установлен подозреваемый в убийстве главы ингушского Центра "Э". Полиция ищет 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после убийства Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда предположительно уехал в Дагестан на рейсовом автобусе. По данным источника, задержан возможный соучастник убийства, который находился на месте преступления.

- Солдат-срочник, застреливший сослуживцев в Забайкалье, заявил о доведении его до "крайней точки". Такие слова Рамиля Шамсутдинова передал его отец после встречи в СИЗО. Шамсутдинов-старший рассказал, что не заметил признаков психического расстройства у сына. Молодой человек рассказал ему о сильном избиении при задержании.

- Кипр решил лишить девятерых россиян "золотых паспортов". Кроме того, гражданства, выданного по программе инвестиций в экономику страны, могут лишить еще 17 человек, среди них - китайско-малазийский финансист Джо Лоу. Его считают одним из главных организаторов кражи средств из фонда 1MDB для помощи малазийским гражданам.

- Бывшая жена члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза впала в кому. Наталья Стришняя и ее брат Иван с конца июня находятся под стражей по делу о вымогательстве. Адвокат Стришней ранее сообщал, что у его подзащитной онкологическое заболевание.

- В России заочно арестован топ-менеджер ОДК, взятый под стражу в Италии по запросу США. В Басманном суде Москвы не рассказали о сути дела против Александра Коршунова, которого в Штатах обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны. Между тем осведомленный источник пояснил, что заочный арест позволит претендовать на экстрадицию Коршунова наравне с США.

- Либертарианец Михаил Светов стал фигурантом дела из-за поста в инстаграме в 2012 году. Его адвокат Михаил Бирюков не уточнил, о какой статье идет речь. Оппозиционера вызвали на допрос в СКР, к нему пришли с обысками. Ранее в августе Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу Светова в инстаграме из-за детской порнографии и потребовал от администрации сети удалить ее.

- С нового года на телеканале "Дождь" сменится главный редактор. Александра Перепелова покинет пост 31 декабря, имя нового редактора обещают назвать в ближайшие дни.

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