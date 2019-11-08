Медики опровергли сообщение о смерти одного из раненных Рамилем Шамсутдиновым солдат

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Один из раненых в результате стрельбы в Забайкалье, устроенной рядовым Рамилем Шамсутдиновым, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в этом медучреждении.

"К сожалению, никаких прогнозов пока нет, его состояние крайне тяжелое, он по-прежнему находится в реанимационном отделении госпиталя", - сказал собеседник агентства.

Об этом также сообщила глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Тюменской области Валентина Пацина.

"По словам его отца, вчера Женю (Евгения Графова - ИФ) готовили к четвертой операции, состояние у него тяжелое", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в Москве в госпитале находятся мать и сестра раненого.

В пятницу в СМИ распространилось сообщение о том, что выживший в ходе расстрела, устроенного рядовым Шамсутдиновым в одной из частей в Забайкальском крае, скончался в Москве.

Графова призвали на службу минувшим летом из села Сорочкино Аромашевского района Тюменской области. После полученного в результате стрельбы в воинской части ранения его госпитализировали в Москву.

25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части №54160 в Забайкалье. Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года. В Минобороны РФ утверждают, что у него мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных с прохождением службы.

На встрече с отцом в СИЗО Рамиль Шамсутдинов рассказал, что его довели во время службы "до крайней точки". Его отец отметил, что не заметил каких-либо психических отклонений при разговоре с сыном.

Войсковая часть 54160 подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение.