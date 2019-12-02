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Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

Запуск "Силы Сибири", праздничные проценты в Сбербанке и рухнувший в Оренбурге мост

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири". Российский природный газ начал поступать в Китай по "восточному" маршруту, проект предполагает поставку до 38 млрд куб. м газа в год.

- Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона. По данным источника, столкнулись сухогруз типа Волго-Балт "Мелита" и нефтеналивной танкер VF Tanker 14. Последний получил пробоину, которую решили починить на месте и продолжать движение.

- Бронеавтомобиль военной полиции РФ подорвался на мине в Сирии. Как сообщили в Минобороны, трое российских военнослужащих получили легкие травмы. Инцидент произошел в районе Кобани провинции Алеппо.

- Мост обрушился на окраине Оренбурга. Ветхое сооружение не выдержало груженный щебнем самосвал. Как объяснили в МЧС, мост рухнул во время ремонта. Погибших нет, пострадали два человека.

- Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам. Самый большой процент - 5,85% - предлагается по вкладу "Выгодный старт" при сроке 1,5 года. Вклад минимум в 50 тыс. рублей доступен для клиентов, которые с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года не открывали срочные вклады.

- Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО. Пекин пошел на этот шаг из-за американского закона о правах человека и демократии в Гонконге. Под ограничения попали, в том числе, Human Rights Watch и Freedom House.

- По Москве прокатилась очередная волна "минирований". Сообщения об угрозе взрыва получили в аэропорту "Домодедово", 11 московских судах, ГУМе и ТЦ "Афимолл Сити", одной из горбольниц.

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