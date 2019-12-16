Директора ФБК Жданова задержали сразу после отбытия десяти суток ареста

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова полицейские задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл десять суток административного ареста. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь ФБК и Алексея Навального Кира Ярмыш.

Пришёл к спецприемнику встречать Ивана Жданова, а тут уже старые знакомые из 2-го оперативного полка. Говорят: "Не хотим выпускать!". pic.twitter.com/x7nbOYncHv — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) December 16, 2019

"Все как обычно: сразу в дверях посадили в автозак", - отметила она.

Жданова задержали у офиса ФБК 6 декабря и назначили десять суток ареста за пост в твиттере о сборе у здания Мосгоризбиркома 14 июля. В тот день в центре города проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Она началась в формате встречи выдвиженцев и муниципальных депутатов с избирателями на Пушкинской площади. Затем ее участники прошли по Тверской улице к мэрии, а затем - к Мосгоризбиркому. Там собравшихся разогнали полицейские.

Жданову вменили организацию несогласованного митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Он был в числе тех, кто выдвинулся в Мосгордуму и кому отказали в регистрации.

В августе и в сентябре он отбыл два административных ареста за призывы к участию и за участие в несогласованной акции 27 июля.