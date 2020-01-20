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Режим ЧС введен в Перми после прорыва трубы с кипятком в отеле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Перми после прорыва трубы теплоносителя рядом с отелем, где скончались пять постояльцев, сообщается на сайте мэрии Перми в понедельник.

В пресс-службе мэрии Перми уточнили, что режим ЧС введен на уровне всего города.

"Завтра состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям", - добавил собеседник агентства.

В пресс-релизе отмечается, что в доме, где произошла авария, в настоящее время отключены тепло, газ, горячее водоснабжение и электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале здания продолжаются следственные действия.

Для устранения дефекта на тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 20 домов.

Как сообщалось, в цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, где располагается мини-отель, в ночь на понедельник прорвало трубу с теплоносителем. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы.

Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница отеля.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Также к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура.

Прорыв трубы с кипятком в отеле в Перми

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Пермь

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