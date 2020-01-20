В Перми устранили аварию, из-за которой залило кипятком мини-отель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Аварийные службы устранили порыв на тепломагистрали в Индустриальном районе Перми, где в одном из жилых домов в результате затопления кипятком погибли пять постояльцев мини-отеля на цокольном этаже. Об этом сообщается на сайте администрации мэрии Перми в понедельник.

"Все необходимые работы по устранению аварии на магистральном теплопроводе аварийной бригадой ООО "Пермская сетевая компания" завершены. В данный момент началось заполнение системы теплоснабжения домов, отключенных от тепла в ходе аварии", - говорится в сообщении.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в настоящее время в Перми температура воздуха установилась на отметке минус 8 градусов.

Как сообщалось, без тепла оставались 20 жилых домов и три социальных объекта.

В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Также к проверке случившегося подключилась региональная прокуратура.

В связи с инцидентом в городе введен режим ЧС.