Российская авиакомпания "Аврора" пока решила не прекращать полеты в Китай

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российская дальневосточная авиакомпания "Аврора" пока не планирует отменять регулярные рейсы в Китай из-за коронавируса, сообщил представитель пресс-службы перевозчика. Это рейсы из Владивостока в Пекин и из Хабаровска в Харбин.

Компания AZUR air приостанавливает прямые чартерные рейсы из Южно-Сахалинска в Санью (о. Хайнань, КНР) "до стабилизации ситуации с коронавирусом", сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска. В ближайшее время авиакомпания планирует вывезти с Хайнаня отдыхающих там россиян, добавил собеседник агентства.

"Якутия" временно прекращает возить пассажиров из Благовещенска в Санья. 29 января самолет компании вылетит из Амурской области в Санья без туристов, чтобы вывезти оттуда россиян, сообщило правительство Якутии. Рейсы в Санья 5 и 12 февраля отменены.

Авиакомпания Нордстар (торговая марка NordStar, находится под контролем ГМК "Норникель") с 6 февраля по 22 марта отменила все рейсы из Новосибирска на остров Хайнань в Санья, сообщили в пресс-службе аэропорта "Толмачево". На других направлениях из Новосибирска в Китай, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмены рейсов на момент публикации нет.

"Уральские авиалинии" с 27 января отменили рейсы из Екатеринбурга и Тюмени на Хайнань на неопределенный срок.

На утро 28 января, в Китае подтверждено 4515 случаев заражения новым коронавирусом, еще 20 случаев зафиксированы в Макао, Гонконге и на Тайване. Состояние 976 заболевших врачи оценивают как критическое. Выздоровели 60 человек, 106 умерли.