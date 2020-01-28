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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:18

Российская авиакомпания "Аврора" пока решила не прекращать полеты в Китай

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российская дальневосточная авиакомпания "Аврора" пока не планирует отменять регулярные рейсы в Китай из-за коронавируса, сообщил представитель пресс-службы перевозчика. Это рейсы из Владивостока в Пекин и из Хабаровска в Харбин.

Новый коронавирус в Китае

Компания AZUR air приостанавливает прямые чартерные рейсы из Южно-Сахалинска в Санью (о. Хайнань, КНР) "до стабилизации ситуации с коронавирусом", сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска. В ближайшее время авиакомпания планирует вывезти с Хайнаня отдыхающих там россиян, добавил собеседник агентства.

"Якутия" временно прекращает возить пассажиров из Благовещенска в Санья. 29 января самолет компании вылетит из Амурской области в Санья без туристов, чтобы вывезти оттуда россиян, сообщило правительство Якутии. Рейсы в Санья 5 и 12 февраля отменены.

Авиакомпания Нордстар (торговая марка NordStar, находится под контролем ГМК "Норникель") с 6 февраля по 22 марта отменила все рейсы из Новосибирска на остров Хайнань в Санья, сообщили в пресс-службе аэропорта "Толмачево". На других направлениях из Новосибирска в Китай, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмены рейсов на момент публикации нет.

"Уральские авиалинии" с 27 января отменили рейсы из Екатеринбурга и Тюмени на Хайнань на неопределенный срок.

На утро 28 января, в Китае подтверждено 4515 случаев заражения новым коронавирусом, еще 20 случаев зафиксированы в Макао, Гонконге и на Тайване. Состояние 976 заболевших врачи оценивают как критическое. Выздоровели 60 человек, 106 умерли.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Аврора Китай Санья Хайнань Владивосток Пекин Харбин Хабаровск Южно-Сахалинск Новосибирск Екатеринбург

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