Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Песков рассказал о совещании у Путина перед встречей министров в Вене

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании в воскресенье, 1 марта, которое предшествовало встрече министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в Вене, обсуждал с его участниками самые разные сценарии развития событий на нефтяном рынке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, это совещание было в закрытом режиме, президент перед ним выступил в открытом режиме, и далее была закрытая дискуссия. Во-вторых, действительно, на фоне международной конъюнктуры нефтяных рынков и тогда - в преддверии рассмотрения этого вопроса в Вене в ОПЕК - действительно обсуждались самые разные сценарии, и действительно и среди представителей нефтяного сектора, и среди соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и разные позиции. Это и было собственно целью совещания, это рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

В ответ на просьбу уточнить, действительно ли глава "Роснефти" (ROSN) Игорь Сечин выступал за выход из сделки по ограничению добычи и не преувеличивают ли его роль в этом решении отдельные СМИ, Песков продублировал свой комментарий о том, что звучали различные мнения.

ЭкономикаНоев ковчег нефтяной сделки ОПЕК+ дал течь. ОбобщениеНоев ковчег нефтяной сделки ОПЕК+ дал течь. ОбобщениеЧитать подробнее

"Роль Сечина... Я еще раз повторяю: разные участники совещания и отрасли на протяжении нескольких лет озвучивают разные позиции, это абсолютно нормально, абсолютно нормальный процесс", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, турбулентность на мировом рынке энергоносителей, вероятно, какое-то время будет продолжаться, но пока все укладывается в рамки ожиданий. "Сокращение спроса на нефть и нефтепродукты на мировом рынке стали фиксировать еще раньше (до распада сделки ОПЕК+ - ИФ), это объективная данность, что называется. Второе - подобная динамика и подобная волатильность прогнозировалась", - сказал Песков.

"Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться. Вместе с тем, самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались", - отметил он.

В заключение Песков напомнил заявления президента о том, что "на фоне вот этой турбулентности, волатильности на мировых рынках российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы демпфировать эту временную нестабильность".

В Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для выработки компромисса по объемам сокращения добычи нефти. "На этот вопрос уже отвечал министр Новак. Такую возможность никто не исключает, и Новак об этом говорил", - сказал Песков.

Он отметил, что Путин не планирует проводить еще одно совещание с представителями нефтяной отрасли для обсуждения ситуации на мировом нефтяном рынке.

В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель.

"Ценовая война", как ее окрестили западные СМИ, привела к обвалу нефтяных котировок в понедельник. На пике Brent падала более чем на 30%, до $31 за баррель, затем цены скорректировались примерно до $37.

Владимир Путин Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Не переизбравшиеся в Госдуму депутаты получат годовую зарплату и соцгарантии

Не переизбравшиеся в Госдуму депутаты получат годовую зарплату и соцгарантии

Поправка о досрочных парламентских выборах внесена в Госдуму

Путин во вторник выступит перед депутатами Госдумы

Путин во вторник выступит перед депутатами Госдумы
Изменение Конституции

Единороссы поддержат предложение обнулить президентские сроки

Изменение Конституции

Терешкова предложила обнулить президентские сроки или отменить ограничения по ним

Терешкова предложила обнулить президентские сроки или отменить ограничения по ним

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Котировки "Норникеля" выросли на 5%

В России нашли сотни опасных гидротехнических сооружений

Депутаты рассмотрят предложение о досрочных выборах в Госдуму после подготовки

Депутаты рассмотрят предложение о досрочных выборах в Госдуму после подготовки
Изменение Конституции

Володин заявил, что Конституция перестанет быть декларацией о намерениях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');