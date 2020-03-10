Песков рассказал о совещании у Путина перед встречей министров в Вене

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании в воскресенье, 1 марта, которое предшествовало встрече министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в Вене, обсуждал с его участниками самые разные сценарии развития событий на нефтяном рынке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, это совещание было в закрытом режиме, президент перед ним выступил в открытом режиме, и далее была закрытая дискуссия. Во-вторых, действительно, на фоне международной конъюнктуры нефтяных рынков и тогда - в преддверии рассмотрения этого вопроса в Вене в ОПЕК - действительно обсуждались самые разные сценарии, и действительно и среди представителей нефтяного сектора, и среди соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и разные позиции. Это и было собственно целью совещания, это рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

В ответ на просьбу уточнить, действительно ли глава "Роснефти" (ROSN) Игорь Сечин выступал за выход из сделки по ограничению добычи и не преувеличивают ли его роль в этом решении отдельные СМИ, Песков продублировал свой комментарий о том, что звучали различные мнения.

"Роль Сечина... Я еще раз повторяю: разные участники совещания и отрасли на протяжении нескольких лет озвучивают разные позиции, это абсолютно нормально, абсолютно нормальный процесс", - сказал пресс-секретарь Путина.

По его словам, турбулентность на мировом рынке энергоносителей, вероятно, какое-то время будет продолжаться, но пока все укладывается в рамки ожиданий. "Сокращение спроса на нефть и нефтепродукты на мировом рынке стали фиксировать еще раньше (до распада сделки ОПЕК+ - ИФ), это объективная данность, что называется. Второе - подобная динамика и подобная волатильность прогнозировалась", - сказал Песков.

"Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться. Вместе с тем, самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались", - отметил он.

В заключение Песков напомнил заявления президента о том, что "на фоне вот этой турбулентности, волатильности на мировых рынках российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы демпфировать эту временную нестабильность".

В Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для выработки компромисса по объемам сокращения добычи нефти. "На этот вопрос уже отвечал министр Новак. Такую возможность никто не исключает, и Новак об этом говорил", - сказал Песков.

Он отметил, что Путин не планирует проводить еще одно совещание с представителями нефтяной отрасли для обсуждения ситуации на мировом нефтяном рынке.

В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель.

"Ценовая война", как ее окрестили западные СМИ, привела к обвалу нефтяных котировок в понедельник. На пике Brent падала более чем на 30%, до $31 за баррель, затем цены скорректировались примерно до $37.