Регионы получат рекомендации, что делать с магазинами и торгцентрами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом даст регионам рекомендации, как ограничивать работу магазинов и больших торговых центров, сообщил глава совета и правительства Михаил Мишустин.

Эти советы будут сформулированы 25 марта. Мишустин отметил, что руководителям регионов нужно будет на своем уровне дать распоряжения по этим мерам.

Он также ждет от губернаторов расчеты по количеству коек и всех необходимых сопутствующих элементов - оборудованию, количества врачей. По его словам, эти расчеты "должны быть сверены, скоординированы и доложены (в оперативный штаб) до 27 марта". Руководителей регионов он попросил "возглавить эту работу".

Мишустин предупредил, что администрации регионов должны быть готовы оперативно организовать койкоместа в больницах для тех, кто заболеет коронавирусной инфекцией. Он поручил увеличить количество коек в медицинских учреждениях каждого региона на случай такой необходимости.