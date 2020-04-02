Что произошло за день: четверг, 2 апреля

Продление нерабочего периода в России и режима самоизоляции в Москве, а также отставка глав двух регионов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нерабочий период в России продлен до 30 апреля. Во втором телеобращении к россиянам на фоне коронавируса Владимир Путин отметил, что этот срок может быть сокращен, также возможно принятие дополнительных мер. Он подчеркнул, что в Москве ситуацию переломить пока не удалось. Президент РФ наделил губернаторов полномочиями принимать решения об особых режимах на своих территориях.

- В России за сутки выявили 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 3548. Выздоровевших насчитывается уже 250 человек, 30 пациентов умерли от осложнений.

- В Москве до 1 мая продлен режим самоизоляции. До этого момента не будут работать ранее закрытые объекты, включая крупные парки. Московские школы и колледжи будут работать дистанционно. Между тем систему пропусков пока вводить не будут: власти вернутся к этой теме, если москвичи будут нарушать предписания.

- В отставку ушли губернатор Архангельской области и глава Коми. Врио руководителя Архангельской области вместо Игоря Орлова назначен Александр Цыбульский, возглавлявший Ненецкий автономный округ. Место Сергея Гапликова во главе республики Коми занял Владимир Уйба, работавший на посту замминистра здравоохранения РФ. Врио губернатора Ненецкого автономного округа назначен Юрий Бездудный.

- МИД РФ озвучил детали поставки гуманитарного груза в США. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что половина его стоимости оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина - американской стороной.

- Олег Тиньков передал права на свою долю в TCS Group в семейный траст. Он также покинул пост председателя совета директоров Тинькофф банка: его сменил зампред правления, директор по развитию бизнеса банка Станислав Близнюк. Ранее Тиньков сообщил, что в октябре у него была диагностирована острая форма лейкемии.