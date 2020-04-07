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Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков
Фото: Reuters

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Приморья отказалось от идеи требовать обязательное наличие смс-пропусков от граждан с 7 апреля, со дня введения новой системы, заявил краевой министр связи Сергей Максимчук. Выдачу таких пропусков запустили в регионе со вторника на период полной самоизоляции.

Пандемия коронавируса

По словам чиновника, пока получать пропуск необязательно. Он пообещал, что штрафовать за его отсутствие не будут. Желающим оправдать выход из дома он рекомендовал иметь при себе паспорт и справку от работодателя.

Региональная система выдачи смс-пропусков заработала во вторник в полночь в тестовом режиме. Как сказал чиновник, они зафиксировали большой наплыв посетителей. На полдень по местному времени на региональном портале госуслуг было отмечено более 100 000 посещений. Система выдала около 10 000 смс-пропусков.

Жители Приморья в соцсетях уже начали жаловаться на сложности с получением смс-пропусков из-за технических проблем.

"Проводим работы по доработке и отладке процессов, сбору данных, - объяснил глава министерства. - Приняли решение о том, что наличие смс-пропуска не является обязательным".

Сделают ли смс-пропуска обязательными, будет зависеть от обстановки в крае, добавил Максимчук. Систему электронных пропусков после доработки запустят в полном объеме "только при соответствующем решении оперативного штаба в случае необходимости".

"Пока такой необходимости нет", - заявил министр.

Заксобрание Приморья 6 апреля приняло закон о штрафах от 3000 рублей за нарушение режим полной самоизоляции. Пропускную систему для тех, кому нужно ездить на работу, хотели ввести с 7 апреля. Предполагалось, что если человека на улице остановит полиция, он должен будет подтвердить право на выход паспортом, смс-пропуском и справкой с места работы.

Президент Владимир Путин своим указом дал главам регионов право на их усмотрение вводить более или менее жесткие меры по изоляции граждан, а также ограничивать движение транспорта ради борьбы с распространением коронавируса.

Власти Москвы, где самоизоляция была введена с 30 марта, собирались ввести выдачу QR-кодов с разрешением на выход для каждого случая. Однако 2 апреля мэр Сергей Собянин объявил, что москвичи и так в целом соблюдают введенные ограничения, так что спецпропуска в городе вводить не будут. Контроль было решено усилить только за зараженными коронавирусом, которые лечатся на дому и обязаны выдерживать карантин.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Приморский край Сергей Максимчук коронавирус

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