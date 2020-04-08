Больница в Коми, где выявили COVID-19, почти прекратила принимать больных

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Республиканская клиническая больница Коми, где оказались зараженные коронавирусом, ограничила прием больных и теперь принимает только нейрохирургических пациентов сосудистое отделение, где есть ангиограф, сообщил врио главы республики Владимир Уйба. Днем ранее он говорил, что на тот момент больницу закрывать не собирались.

Вечером 7 апреля Уйба сказал, что тех заразившихся, чье состояние позволяет находиться дома, переведут из республиканской больницы домой на самоизоляцию, остальных переведут в небольшие обсерваторы. Сколько их всего, он не уточнил.

Позднее 7 апреля Минздрав Коми сообщил, что один человек с подтвержденным заражением коронавирусом остается в этой больнице, еще четверых с тем же диагнозом перевели в республиканскую инфекционную больницу. У сотрудников и пациентов клиинической больницы взяли анализы.

О появлении инфицированных COVID-19 в шести отделениях республиканской клинической больницы 6 апреля сообщила "Новая газета", ссылаясь на документ Роспотребнадзора. До этого очагом заражения была признана больница Эжвинского района Сыктывкара.

По данным на 7 апреля, в Коми подтвержден 101 случай заражения коронавирусом, за сутки их число выросло на 11. От инфекции скончались три человека. Один пациент выздоровел.