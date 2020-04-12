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Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Стрельбa в московской квартире, проблемы с самоизоляцией в Вербное воскресенье и когда надеяться на плато по COVID-19

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти РФ обозначили середину апреля как желаемую дату выхода на плато по COVID-19. По словам Татьяны Голиковой, к середине апреля должно стать ясно, действуют ли ограничительные меры, предпринимаемые в России. Она также признала, что после спада распространения коронавируса придется сделать выводы о ситуации в здравоохранении.

- Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ впервые превысил 2 тыс. человек. В стране уже 15 тыс. 770 случаев, в Москве - 10 тыс. 158. Причем в столице растет и число больных пневмонией - за неделю их стало в два раза больше.

- В Москве продолжают штрафовать нарушителей карантина и социальной изоляции. За самовольный выход на улицу наказаны уже 30 человек с подтвержденным COVID-19, которые лечились дома. За несоблюдение социальной дистанции - 1,3 тыс. человек. Также штрафуют и магазины, которые это социальное дистанцирование не регулируют. Пропуска в столице только готовятся ввести, но уже активизировались мошенники, а Минкомсвязи сделало свое отдельное приложение для всех субъектов РФ, кроме Москвы.

- Во многих регионах верующие собрались на службы в Вербное воскресенье, несмотря на призыв РПЦ молиться дома во время эпидемии. Среди критиков был свердловский губернатор, который указал на скопление людей в храме Екатеринбурга. Некоторых верующих оштрафовали за нарушение самоизоляции, но в РПЦ заявили, что прямого запрета от власти на посещение храмов не было. Патриарх Кирилл после воскресной службы сказал, что коронавирус дан человечеству, чтобы задуматься о смысле жизни и отойти от идеологии потребительства.

- Бориса Джонсона выписали из больницы. Британский премьер, перенесший коронавирус, продолжит лечение в резиденции в Чекерс, к работе он пока не вернется.

- Шестеро пациентов сбежали из психбольницы в Иркутске в ночь на воскресенье. Уже днем их удалось задержать, причем преследовать беглецов полиции пришлось, преодолевая реку вброд. Все пациенты находились на принудительном лечении, при побеге они угрожали медсестре и санитару. Возбуждено уголовное дело.

- Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы. В результате инцидента никто не пострадал, полиция убедила мужчину сдаться и сложить оружие. По данным источника, причиной стрельбы стал конфликт из-за доли собственности на квартиру.

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