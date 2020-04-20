Сенаторы США предложили выделить штатам $500 млрд на борьбу с COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Билл Кэссиди и сенатор-демократ Боб Менендес предлагают правительству США использовать фонд в размере 500 млрд долларов в ответ на эпидемию коронавируса COVID-19 в рамках нового пакета мер стимулирования.

Согласно пресс-релизу сенаторов, их законопроект "обеспечивает каждому правомочному субъекту дополнительное финансирование, повышает гибкость для штатов и местных органов власти в использовании средств для восполнения потерь доходов из-за вспышки COVID-19 и направляет дополнительное финансирование в горячие зоны распространения коронавируса для борьбы с пандемией лоб в лоб".

"Мы упорно работали, чтобы убедиться, что государственные и местные органы власти могут поддерживать основные услуги, необходимые для выживания работников и работодателей. Мы должны защитить финансовое будущее американцев", - заявил Кэссиди.

В свою очередь Менендес отметил: "Как бывший мэр, я понимаю, какие невероятные потери несет борьба с этой пандемией в городах, поселках и штатах на фронтах, чтобы вести эту войну и продолжать поддерживать свои местные департаменты здравоохранения, платить учителям и сотрудникам скорой помощи, ремонтировать дороги и поддерживать парки".

Законопроект Кэссиди и Менендеса появился в ответ на призывы Национальной ассоциации губернаторов (NGA), возглавляемой губернатором Мэриленда Ларри Хоганом и губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо, предоставить больше ресурсов штатам в ближайшие недели.

Между тем, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в воскресенье заявил, что республиканцы "близки" к тому, чтобы заключить сделку с демократами по другому законодательному пакету, который поможет смягчить экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса.

На брифинге в Белом доме президент предположил, что решение может быть принято к понедельнику.

США продолжают занимать первое место в мире по числу больных и умерших от COVID-19. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в стране на данный момент подтверждено 755 533 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 461 человек, вылечились 67 172. Сайт Worldometers сообщает о 763 083 инфицированных COVID-19, 40 495 умерших и 70 806 выздоровевших.