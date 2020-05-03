Что произошло за день: воскресенье, 3 мая

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России превысил 10,5 тыс., США заявили о лабораторном происхождении коронавируса

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки зафиксированы 10 633 новых случая заболевания коронавирусом. Суточный показатель впервые превысил 10 тысяч, общее число случаев заражения достигло 134 687. В Москве также побит рекорд: суточный прирост заболеваемости составил 5 948 случаев. Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико отметил, что клинические проявления болезни разнообразны, вирус способен поражать любые органы.

- В Минздраве сообщили, что часть ограничений по COVID-19 сохранится до появления вакцины или лекарств. Глава министерства Михаил Мурашко отметил, что риск возникновения второй волны распространения вируса останется до выработки популяционного иммунитета. Он сказал, что на основе имеющейся базы пациентов будет несложно создать "паспорт иммунитета", который можно будет использовать до выпуска вакцины.

- В воскресенье впервые появилось сообщение о состоянии Михаила Мишустина. Пресс-секретарь премьер-министра, заразившегося коронавирусом, рассказал, что у него нормальное самочувствие, он находится в больнице, но продолжает активно контактировать с коллегами по телефону.

- Помпео заявил, что у США есть доказательства происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане. При этом госсекретарь Соединенных Штатов не сказал, было ли распространение вируса намеренным или случайным. Он заявил, что Китай не пускает к себе группы экспертов из ВОЗ и США. Между тем австралийская Daily Telegraph опубликовала детали документа, на основании которого против Китая может быть выдвинут иск.

- Александр Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая. "Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем", - сказал президент Белоруссии, отметив, что "никого тащить на это мероприятие не надо".

- В Латвии потерялся крупный дрон. Система управления аппаратом, развивающим скорость около 70 км/ч, отключилась в субботу. Из-за инцидента в воскресенье пришлось закрыть воздушное пространство над аэропортом Риги.