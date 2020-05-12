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При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты

В соседних помещениях люди не пострадали, сказал прокурор города

При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.

Пандемия коронавируса

По его словам, причина возгорания выясняется.

Следователи осматривают палату, изымают документы в больнице и назначают экспертизы, добавил глава регионального управления СКР Александр Клаус.

Пациентов с горевшего шестого этажа перевели на другие этажи больницы.

Пожар в отделении реанимации начался вскоре после 6 утра во вторник. В течение получаса пожарные локализовали возгорание на площади десять квадратных метров, а в 9:40 - полностью потушили. Из здания эвакуировали 150 человек, пять больных погибли, рассказали в МЧС.

Все погибшие были заражены коронавирусом и были на аппаратах ИВЛ, рассказал источник "Интерфакса". Вероятной причиной возгорания он назвал перегрузку одного из аппаратов, который загорелся. По его сведениям, люди могли погибнуть, отравившись едким дымом от пластика.

Прокуратура проверяет соблюдение требований о противопожарной безопасности в больнице. СКР возбудил по факту гибели людей уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Петербург МЧС коронавирус СКР прокуратура Александр Клаус Сергей Литвиненко

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