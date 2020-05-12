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Беглов похвалил персонал горевшей больницы за своевременное отключение подачи кислорода

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов после пожара в больнице Святого Георгия поручил проверить медоборудование и противопожарную безопасность во всех стационарах города. Об этом сообщила его пресс-служба. По его словам, персонал больницы сумел предотвратить опасную ситуацию, отключив подачу кислорода в палату.

Пандемия коронавируса

Беглов отметил, что предварительно установлено, что в реанимации из-за короткого замыкания загорелся один из аппаратов ИВЛ.

"Погибло пять человек. Большего количества жертв удалось избежать, благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения. Они немедленно, не дожидаясь прибытия пожарных, приступили к эвакуации своих пациентов на другие этажи и в другие отделения, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное - они успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия", - сказал губернатор.

Он также пообещал оказать помощь родственникам погибших.

Ранее о том, что в больнице мог загореться аппарат ИВЛ, работавший на пределе нагрузки, говорил источник "Интерфакса". По данным агентства, все погибшие были заражены коронавирусом и находились на ИВЛ.

Пожар в больнице Святого Георгия случился во вторник утром. По словам главы городского МЧС Алексея Аникина, загорелся блок из пяти реанимационных палат, где было 20 лежачих больных. 15 пациентов успели вынести в безопасное место.

Во время тушения пожарные вывели из больницы 150 человек. Переводить больных в другие стационары не будут.

Уголовное дело после пожара возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Петербург МЧС коронавирус Алексей Аникин Александр Беглов

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