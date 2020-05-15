"Роснефть" снизит добычу на 24 млн тонн в 2020 году из-за ОПЕК+

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2020 году может снизить добычу на 24 млн тонн в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщил первый вице-президент компании и ее финдиректор Павел Федоров.

"Что касается реализации Стратегии-2022, то основные посылы остаются неизменными, но что касается добычи - она будет пересмотрена с учетом ОПЕК+. Уровень снижения добычи компании в 2020 году ставит порядка 24 млн тонн, на 2021 год - 33 млн тонн относительно утвержденного бизнес-плана. Мы ожидаем, что снижение будет и в 2022 году - с учетом того, что соглашение ОПЕК+ выходит на территорию 2022 года", - сказал он.

Через три месяца, по его словам, компания проведет ребалансировку снижения добычи в пользу более нерентабельных месторождений.

При этом, снижение капзатрат не скажется на Самотлоре, "Роснефть" продолжит выполнять обязательства, заверил Федоров.

По его словам, капитальные затраты "Роснефти" в 2020 году в целом снизятся примерно на 200 млрд рублей по сравнению с первоначальным планом. Такую же цифру называл глава компании Игорь Сечин 12 мая на очной встрече с президентом Владимиром Путиным.

Федоров уточнил, что из этой суммы 180 млрд рублей сокращений придется на сектор "разведка и добыча". При этом сокращение по зрелым месторождениям составит около 100 млрд руб.

Он также заявил, что даже в нынешних беспрецедентно сложных условиях "Роснефть" не изменит принципы своей дивидендной политики и будет направлять на эти выплати 50% от чистой прибыли по МСФО.