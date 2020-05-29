Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Умер Сергей Мохнаткин, ВВП РФ в апреле рухнул на 12%, в Подмосковье продлили режим самоизоляции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правозащитник и активист Сергей Мохнаткин умер в возрасте 66 лет. В декабре прошлого года его госпитализировали в тяжелом состоянии из-за осложнений после травмы, полученной во время пребывания в тюрьме.

- Минэкономразвития оценило в 12% падение ВВП России в нерабочем апреле. За январь-апрель 2020 года ВВП снизился на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,6% за январь-март. Наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос.

- Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 14 июня включительно. В то же время с 1 июня смогут возобновить работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м., химчистки, библиотеки, открытые кинотеатры и ряд других организаций. Отменяется запрет на посещение кладбищ. Кроме того, с 1 июня откроются школы, в которых будут организованы пункты сдачи ЕГЭ.

- Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей. Он затрагивает важнейший 230-й раздел акта о благопристойности в телекоммуникациях США, согласно которому интернет-платформа не может рассматриваться как издатель или источник информации, предоставленной третьим лицом. В Twitter, Facebook и Google раскритиковали указ, отметив, что он угрожает свободе интернета.

- В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 2254 до 2330 человек.