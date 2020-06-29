Что произошло за день: понедельник, 29 июня

Взрыв в жилом доме в Москве, трижды проголосовавшая по поправкам к Конституции россиянка и очередное ЧП в Норильске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Явка избирателей на голосование по Конституции к утру 29 июня составила 37,2%. В Москве и Нижегородской области в электронном виде проголосовали более 85% граждан, которые заранее зарегистрировались. Данные ВЦИОМ на основе экзит-полов свидетельствуют, что поправки поддержали 76% проголосовавших. В Кремле сочли допустимой публикацию подобной информации до завершения голосования.

- ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что возможность проголосовать за рубежом несколько раз существует, но комиссия рассчитывает на добросовестность граждан. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в действиях Яэли Ильински и ее несовершеннолетней дочери, которая также проголосовала, есть признаки сговора.

- В России за сутки зарегистрированы 6 719 новых случаев COVID-19. Умерли 93 пациента, выздоровели 4 343 человека. Общее число случаев заражения достигло 641 156. В Москве 782 новых случая за сутки - почти в три раза меньше, чем месяц назад. Между тем в Алтайском крае заявляют о рисках второй волны, а в Новый Уренгой для борьбы с коронавирусом отправились медики из Москвы.

- В жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газовоздушной смеси. Возникший в результате пожар охватил четыре квартиры, пострадали семь человек. Данные о погибшем не подтвердились. "Мосгаз" заявил об исправности оборудования.

- На полигоне с промышленными отходами ООО "Байкал-2000" в Норильске произошел крупный пожар. Источник сообщал о возгорании на площади в тысячу квадратных метров. Прокуратура проверит соблюдение на свалке экологических норм.

- Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году с участием резервистов. Зампред Общественного совета при министерстве обороны РФ Александр Каньшин связал сборы с учениями "Кавказ-2020", активная фаза которых запланирована на сентябрь.

- С 15 июля в России будут сняты ограничения на работу кинотеатров. Между тем гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин сообщил, что на полноценное восстановление работы после перерыва, длившегося с конца марта, потребуется 30 дней.