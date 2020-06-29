Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

Что произошло за день: понедельник, 29 июня

Взрыв в жилом доме в Москве, трижды проголосовавшая по поправкам к Конституции россиянка и очередное ЧП в Норильске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Явка избирателей на голосование по Конституции к утру 29 июня составила 37,2%. В Москве и Нижегородской области в электронном виде проголосовали более 85% граждан, которые заранее зарегистрировались. Данные ВЦИОМ на основе экзит-полов свидетельствуют, что поправки поддержали 76% проголосовавших. В Кремле сочли допустимой публикацию подобной информации до завершения голосования.

- ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что возможность проголосовать за рубежом несколько раз существует, но комиссия рассчитывает на добросовестность граждан. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в действиях Яэли Ильински и ее несовершеннолетней дочери, которая также проголосовала, есть признаки сговора.

- В России за сутки зарегистрированы 6 719 новых случаев COVID-19. Умерли 93 пациента, выздоровели 4 343 человека. Общее число случаев заражения достигло 641 156. В Москве 782 новых случая за сутки - почти в три раза меньше, чем месяц назад. Между тем в Алтайском крае заявляют о рисках второй волны, а в Новый Уренгой для борьбы с коронавирусом отправились медики из Москвы.

- В жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газовоздушной смеси. Возникший в результате пожар охватил четыре квартиры, пострадали семь человек. Данные о погибшем не подтвердились. "Мосгаз" заявил об исправности оборудования.

- На полигоне с промышленными отходами ООО "Байкал-2000" в Норильске произошел крупный пожар. Источник сообщал о возгорании на площади в тысячу квадратных метров. Прокуратура проверит соблюдение на свалке экологических норм.

- Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году с участием резервистов. Зампред Общественного совета при министерстве обороны РФ Александр Каньшин связал сборы с учениями "Кавказ-2020", активная фаза которых запланирована на сентябрь.

- С 15 июля в России будут сняты ограничения на работу кинотеатров. Между тем гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин сообщил, что на полноценное восстановление работы после перерыва, длившегося с конца марта, потребуется 30 дней.

Новости по теме

Новости

Глава Минобрнауки назвал самую востребованную в мире IT-профессию

Экономический кризис

Основной удар коронавируса по рынку труда РФ в мае приняли на себя женщины

Основной удар коронавируса по рынку труда РФ в мае приняли на себя женщины

Путин наградил 19-летнюю ульяновскую активистку посмертно за помощь пожилым людям

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Экс-доцент Соколов потребовал предать огласке его переписку с убитой аспиранткой

В Думе предложили обязать крупные агрегаторы платить СМИ за контент

Число "удаленщиков" в России увеличилось с апреля в 30 раз

Число "удаленщиков" в России увеличилось с апреля в 30 раз

Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

В сетях российских кинотеатров усомнились в возможности открыться с 15 июля

Дело "Седьмой студии"

Прокурор попросила освободить экс-главбуха "Седьмой студии" Масляеву от наказания

Прокурор попросила освободить экс-главбуха "Седьмой студии" Масляеву от наказания

Экологи сочли невозможной полную ликвидацию последствий сброса отходов в тундру в Норильске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');