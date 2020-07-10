Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о продлении режима самоизоляции в регионе из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно документу, режим самоизоляции продлен до 26 июля.
Режим самоизоляции в регионе был введен 31 марта и после 5 апреля неоднократно продлевался - в последний раз до 12 июля.
С 20 мая в области действует обязательный масочный режим.
По данным оперативного штаба региона, на утро четверга коронавирус подтвержден у 9 679 человек. Скончались от инфекции 74 человека. Выздоровели 5 588 пациентов.