Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 268 518+227 038

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

Отказ Фургала признать вину, обнаружение пропавшей на Сахалине девочки, несогласие США с ООН по убийству Сулеймани

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство. Губернатор Хабаровского края доставлен в изолятор временного содержания на Петровке. В пятницу Басманный суд Москвы должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

- Майк Помпео заявил, что США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани. Госсекретарь США назвал ложным доклад спецдокладчика ООН Агнес Калламард, в котором она признала убийство незаконным. Помпео добавил, что США были "прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара" и "всегда будут действовать, чтобы защитить Америку".

- Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Она отправилась на 14-дневную изоляцию и будет работать из дома. Аньес пояснила, что решила сдать анализ на коронавирус, поскольку многие боливийские чиновники в последнее время заболели COVID-19, и ее тест оказался положительным.

- Восьмилетняя девочка, которую искали в Южно-Сахалинске с 6 июля, найдена убитой. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу Холмского района. По сообщению СКР, причастные к преступлению установлены.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 28 пациентов. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4059 до 4087 человек.

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд решит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Фургала

Задержаны двое депутатов краевой Думы Хабаровского края

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство

Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство
Дело Вячеслава Гайзера

Кассационный суд признал законным приговор экс-главе Коми Гайзеру

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Источник сообщил, что хабаровского губернатора Фургала доставили на Петровку

Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата "Винкристин"

Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата "Винкристин"

Верзилову понравилась проведенная ему судебно-психиатрическая экспертиза

VEON рефинансировал кредит ВТБ на 30 млрд рублей

Пандемия коронавируса

Мурашко заявил об отсутствии данных о бесплодии у переболевших коронавирусом

Мурашко заявил об отсутствии данных о бесплодии у переболевших коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');