Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

Отказ Фургала признать вину, обнаружение пропавшей на Сахалине девочки, несогласие США с ООН по убийству Сулеймани

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство. Губернатор Хабаровского края доставлен в изолятор временного содержания на Петровке. В пятницу Басманный суд Москвы должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

- Майк Помпео заявил, что США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани. Госсекретарь США назвал ложным доклад спецдокладчика ООН Агнес Калламард, в котором она признала убийство незаконным. Помпео добавил, что США были "прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара" и "всегда будут действовать, чтобы защитить Америку".

- Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Она отправилась на 14-дневную изоляцию и будет работать из дома. Аньес пояснила, что решила сдать анализ на коронавирус, поскольку многие боливийские чиновники в последнее время заболели COVID-19, и ее тест оказался положительным.

- Восьмилетняя девочка, которую искали в Южно-Сахалинске с 6 июля, найдена убитой. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу Холмского района. По сообщению СКР, причастные к преступлению установлены.

- В Москве за сутки от коронавируса скончались 28 пациентов. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4059 до 4087 человек.