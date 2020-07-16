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Российский судья в ЕСПЧ предсказал многолетний процесс по иску Нидерландов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Процесс по иску Нидерландов к России в ЕСПЧ займет несколько лет, поскольку сама процедура потребует множества процессуальных действий, предупредил судья в ЕСПЧ от Росии Дмитрий Дедов.

Он отметил, что Москву должны официально уведомить о подаче этой межгосударственной жалобы.

"Проблема еще в том, что юрисдикция России в Донбассе под вопросом по межгосударственной жалобе Украине против России по Донбассу. То дело готовится к рассмотрению, но дата слушаний еще не назначена", - добавил судья.

На вопрос, сможет ли ЕСПЧ избежать политизированности в таком процессе, Дедов ответил: "Суд старается это делать".

Правительство Нидерландов 10 июля сообщило, что подает в Страсбурге иск против России в связи с ее ролью в крушении под Донецком пассажирского самолета, летевшего рейсом МН17. Власти Нидерландов пообещали передать суду всю имеющуюся у них информацию по этому делу, и эти материалы будут использоваться и для индивидуальных исков, подаваемых родственниками жертв катастрофы.

Нидерланды утверждают, что российское правительство несет ответственность за гибель людей в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской Конвенции о правах человека.

ЕСПЧ зарегистрировал этот иск.

В гаагском суде в марте началось рассмотрение дела троих граждан России и одного гражданина Украины, которых обвиняют в причастности к этой катастрофе. Это Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они на суд не приехали. В процессе участвуют только адвокаты Пулатова.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Крушение расследовала совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Она пришла к выводу, что самолет сбили из российского "Бука", приписанного к 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

В Москве отрицают причастность к этой катастрофе.

Годовщина крушения "Боинга 777" под Донецком

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Цветы у посольства Нидерландов в КиевеВо время панихиды на месте падения "Боинга" в селе Грабово под ДонецкомВо время траурной церемонии у памятного мемориала, установленного около здания австралийского парламентаСвечи в память о погибших в индуистском храме в НидерландахТраурные мероприятия в международном аэропорту Куала-ЛумпурНа месте крушения "Боинга" в селе Грабово под ДонецкомРодственница пассажиров, погибших в результате крушения, на траурной церемонии у памятного мемориала в АвстралииЦветы в память погибших при крушении рейса MH17 в амстердамском аэропорту СхипхолАкция памяти погибших в результате крушения малазийского "Боинга" у посольства Нидерландов в КиевеЧлены семьи и друзья погибших у стены из тысячи мягких игрушек, собранных в голландском городе Ньювегейн в память о жертвах авиакатастрофы
Цветы у посольства Нидерландов в Киеве
МИД Нидерланды ЕСПЧ Минюст Гаага Донецк MH17 Дмитрий Дедов Олег Пулатов

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