Регистрацию вакцины от коронавируса в РФ запланировали на август

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Первая регистрация вакцины от коронавируса в России возможна в первой-второй декаде августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Думаю, первая регистрация будет где-то в августе, первая (декада) - начало второй декады. Это должны еще пройти определенные этапы", - сказал Мурашко журналистам в Екатеринбурге.

Он позитивно оценил результаты клинических испытаний вакцины центра имени Гамалеи, которые прошли в Сеченовском университете и госпитале Бурденко: "Хорошие результаты".

Говоря о том, когда могут начаться клинические испытания вакцины, разработанной центром "Вектор", Мурашко сказал: "Идет экспертиза, она занимает обычно две-три недели, дается разрешение на проведение".