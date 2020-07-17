Глава Минздрава высказался за возобновление международных полетов при соблюдении дистанции

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимо восстановить международное авиасообщение, но с соблюдением тестирования и мер по дистанцированию.

"Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями", - сказал Мурашко журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

Он отметил, что должно применяться тестирование и меры дистанцирования.