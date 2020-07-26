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Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

День ВМФ, врезавшийся в толпу людей в Берлине эстонец и гиперзвуковое оружие для флота

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России отметили День Военно-морского флота. Главный парад прошел в Петербурге и Кронштадте, также парады прошли в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и сирийском порту Тартус.

- Владимир Путин заявил, что ВМФ России усилится гиперзвуковым оружием. Минобороны РФ сообщило, что уже завершаются испытания новой гиперзвуковой морской ракеты "Циркон". Испытательные пуски проведены с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Также в этом году состав ВМФ пополнят сорок кораблей и судов.

- Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 600 тысяч. Заболевших в стране уже 812 485, за сутки выявлено 5 765 зараженных, поправились еще 3 110 пациентов.

- В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу. Выяснилось, что в людей врезался автомобиль с эстонскими номерами. Пока нет оснований говорить, что наезд был совершен специально по политическим или религиозным мотивам.

- Путин провел телефонный разговор с Зеленским. Российский лидер раскритиковал постановление Рады о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.

- Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни. За свою долгую карьеру она получила два "Оскара" и сыграла в таких картинах как "Унесенные ветром", "Дорога на Санта-Фе", "Моя кузина Рэйчел", "Тише, тише, милая Шарлотта".

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