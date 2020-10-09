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Дело о задержании Ивана Голунова передано в прокуратуру

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Дело бывших московских полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, направлено в прокуратуру, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин. Он представляет интересы Голунова.

На этой неделе обвиняемые закончили изучать материалы дела. Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, уголовное дело будет передано в суд.

О завершении следствия по этому дело стало известно в августе. По делу проходят пять бывших полицейских, бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Игорь Ляховец. Коновалов находится под домашним арестом, остальные - в СИЗО, меру пресечения всем пятерым продлили в последний раз до 7 декабря.

Сначала всех фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК). В августе СК добавил им статью о совершении преступления организованной группой (часть 3 статьи 35 УК).

По словам Бадамшина, в деле три засекреченных тома, а материалы в отношении предполагаемых заказчиков задержания журналиста выделены в отдельное производство.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Москва МВД Иван Голунов Сергей Бадамшин СКР

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