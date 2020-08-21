Что произошло за день: пятница, 21 августа

Адвокаты Ефремова, транспортировка Навального и взрыв в Ярославле

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Омские медики разрешили перевезти Навального в Германию. В больнице уточнили, что перелет пациенту не рекомендуют, но считают возможным. Ядов в организме оппозиционера не нашли, но выявили следы промышленного химического вещества, которое могло попасть через пластиковый стакан и не имеет сильных токсических эффектов. Основной диагноз на данный момент - нарушение обмена веществ. Врач Навального заявляет, что не доверяет официальному диагнозу.

- Михаил Ефремов решил сменить адвокатов. Актер заявил, что намерен найти юристов лучше. Теперь уже бывший адвокат артиста Эльман Пашаев ранее заявил в суде, что Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.

- Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле. Обрушены перекрытия с третьего по пятый этажи. По данным источника, погиб один человек.

- Россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ. Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории центров, с ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Выдавать документы будут сотрудники МФЦ.

- Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта. По мнению экспертов, рубль дешевеет, поскольку участники рынка выходят из рублевых позиций на фоне дешевеющей нефти и роста геополитических рисков вокруг России.

- Лукашенко обвинил США в организации "заварушки" в Белоруссии. По его мнению, существует угроза внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. Также он рассказал, что власти страны помогли Светлане Тихановской уехать из страны. Сама экс-кандидат в президенты заявила, что вернется в Белоруссию и призвала рабочих продолжить забастовки.

- За сутки в 85 регионах России выявлено 4 870 случаев COVID-19. В Москве 690 новых заболевших. Между тем в Крыму зафиксирован четвертый с начала августа антирекорд по коронавирусу.