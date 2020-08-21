Лукашенко обвинил США в организации "заварушки" в Белоруссии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "заварушку" в стране спланировали и организовали в США, которые хотят "оттянуть Белоруссию" и направить против России. Он сказал это на встрече с рабочими агрохолдинга "Дзержинский", передает "БелТА"

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно, - заявил он. - Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались".

Он также объяснил, что вынужден был перебросить войска на западное направление, поскольку Запад решил "отсечь Гродно".

Он также отметил, что предупредил об угрозе президента России Владимира Путина и что существует "договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", по которому Россия может помочь Белоруссии в случае угрозы извне.

15 августа Лукашенко сказал, что поручил перебросить десантников в Гродно, поскольку его беспокоит происходящее у западных границ страны.

На следующий день Минобороны Белоруссии объявило, что с 17 по 20 августа в Гродненской области близ БелАЭС пройдут учения ракетных войск и артиллерии.

19 августа президент поручил военным следить за передвижениями войск НАТО в Польше и Литве.

21 августа Минобороны сообщило о готовящихся тактических учениях на западе Белоруссии, а также отметило, что глава ведомства Виктор Хренин пообещал, что никому не отдаст родную землю.