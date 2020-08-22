На месте обрушения дома в Ярославле завершили поисковую операцию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спасательная операция в Ярославле на месте обрушения жилого дома после взрыва газа завершена, людей под завалами нет, сообщил начальник регионального МЧС Олег Бочаров журналистам в субботу.

По его словам, предстоит определить безопасность оставшейся части дома.

Бочаров рассказал, что решение о состоянии здания будет принято в понедельник. Необходимо определить безопасность конструкций всех подъездов, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе этого дома, отметил он.

Начальник регионального МЧС добавил, что в результате происшествия повреждены 12 квартир, из которых шесть квартир полностью уничтожены, шесть квартир были разрушены частично. По его словам, в них зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей.

Накануне вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают утечку газа в качестве основной версии взрыва в ярославской многоэтажке.

Власти Ярославской области пообещали оказать помощь с жильем пострадавшим.