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Мэра Саяногорска возмутили требования к школам и угрозы штрафов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Школы Хакасии могут перейти на дистанционное обучение, поскольку не могут выполнить требования Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии, у муниципалитетов и в бюджете региона нет на это денег, заявил глава Саяногорска Михаил Валов. Он предупредил, что это произойдет без поддержки федеральных органов власти.

"Денег катастрофически не хватает. Никто эти дополнительные расходы не планировал", - написал Валов и выразил недоумение, почему "федеральное правительство декларирует всевозможные виды поддержки бизнесу (причём, не самому мелкому)", а школам "никто не помогает".

По словам мэра, от школ требуют обеспечить детей и сотрудников масками, антисептиками, закупить дозаторы и бесконтактные термометры, а также оборудование для рециркуляции и обеззараживания воздуха. Чиновник отметил, что рекомендуемые приборы не просто дороги, а цены на них завышены в несколько раз. У школ и муниципалитетов на это денег нет.

"В этих условиях директорам школ приходится выкручиваться кто как может. Приборы переносятся из класса в класс, учеников разделили на потоки, на смены, входить в школу им приходится через разные двери, проходы и т.д.", - рассказал мэр.

Несмотря на это директора начали получать предупреждения, что скоро их будут штрафовать за нарушение новых правил, добавил он. По его словам, наказание директоров не изменит ситуацию с оснащением школ, и им придется закрываться.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 08 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Саяногорск Хакасия коронавирус Михаил Валов Роспотребнадзор

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