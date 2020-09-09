Что произошло за день: среда, 9 сентября

Арест белорусских оппозиционеров, отмена обязательного ЕГЭ по иностранным языкам и новый политкорректный "Оскар"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Белоруссии арестованы оппозиционеры Колесникова и Знак. Обоим вменяют призывы к захвату власти. О задержании Максима Знака стало известно утром. Колесникова находится в СИЗО, с ней пообщалась ее адвокат. Кроме того, Светлана Алексиевич сообщила, что утром в среду ей кто-то "без конца звонил в дверь", а слежку за собой она заметила еще в августе.

- Лукашенко заявил, что невозможна интеграция Белоруссии с РФ в соответствии с Союзным договором, потому что ситуация сильно изменилась. По его словам, странам нужна равноправная экономическая интеграция. На следующей неделе президент Белоруссии собирается в Москву.

- ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным. Ранее за исключение предмета из списка обязательных выступали общественники, эксперты и учителя. В частности, заявлялось, что школы и педагоги иностранного языка не готовы к такому шагу.

- Прямая линия Владимира Путина в 2020 году не состоится. В декабре планируется провести большую пресс-конференцию в очном формате "с элементами прямой линии".

- Суточный COVID-прирост в России стал максимальным с середины августа. В стране 5 218 новых заболевших коронавирусом. В Москве началась вакцинация добровольцев от COVID-19, а к финальному этапу испытаний COVID-вакцины РФ подключилась Белоруссия.

- В России вынесен первый приговор за организацию АУЕ-сообщества. Трое жителей Екатеринбурга организовали соответствующее сообщество в интернете, в материалах пропагандировали криминальный образ жизни и совершение преступлений против сотрудников правоохранительных органов.

- Украина заочно арестовала 65 самолетов за рейсы в Крым. Киев подсчитал, что около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, который Украина считает оккупированным.

- Сербия приостановит совместные учения с РФ и другими странами. Сербский министр обороны рассказал, что Евросоюз оказывал давление на Белград, требуя отказа от участия в сентябрьских учениях а Белоруссии.

- Для претендентов на "Оскаров" ввели социальные стандарты. Фильм сможет претендовать на звание "Лучшей картины" при соответствии как минимум двум из четырех групп критериев, касающихся участия в создании фильма расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств.