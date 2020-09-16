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Суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста Фургалу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перенес на 18 сентября рассмотрение апелляции защиты на продление срока ареста экс-губернатору Сергею Фургалу до 9 декабря. Суд так решил, чтобы арестованный успел ознакомиться с материалами дела, сказал его адвокат Михаил Карапетян.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Басманный суд продлил арест Фургалу 3 сентября. Бывшему губернатору вменяют причастность к организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов в Хабаровском крае и Амурской области. Он вину не признает. Он был задержан 9 июля в Хабаровске, переведен в Москву и арестован.

Сообщалось, что показания на него дали фигуранты дел об этих убийствах, которых арестовали в ноябре 2019 года, в частности, это был соучредитель группы "Торэкс-Хабаровск" и совладелец "Амурстали" Николай Мистрюков. 10 сентября Басманный суд перевел его под домашний арест.

Хроника 09 июля – 16 сентября 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Мосгорсуд СКР Сергей Фургал Хабаровский край Николай Мистрюков Михаил Карапетян

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