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В Роспотребнадзоре рекомендовали тестироваться на COVID-19 раз в неделю

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сдавать анализы на коронавирус следует раз в неделю, только если человек соблюдает все меры профилактики и санитарные требования, заявила НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что инкубационный период доля COVID-19 составляет 14 дней.

Пандемия коронавируса

Если тестироваться раз в неделю, то есть шанс заметить, "когда что-то наступает", отметила чиновница.

"Но главное, это не тест - а регулярно и постоянно защищать себя от вируса", - подчеркнула Попова.

"Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была вечеринка с большим количеством людей, то это можно делать (тесты) каждый день и все равно пропустить день, когда вирус возникнет", - считает глава Роспотребнадзора.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов начали ужесточать контроль за ношением масок. В частности, в Москве усилили проверки в общественном транспорте и стали чаще сообщать о крупных штрафах для магазинов за несоблюдение масочного режима.

29 сентября глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева предложила кинотеатрам обязать контролеров раз в 10-15 минут проверять в залах зрителей и тех, кто отказывается надеть маску, выгонять. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что только 27 сентября был с детьми в кино, и там все зрители были без масок, включая его самого.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус

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