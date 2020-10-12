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Что произошло за день: понедельник, 12 октября

Смертельная стрельба в Нижегородской области, продолжение суда над историком Соколовым и эффективность COVID-ограничений

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Юноша устроил стрельбу в Нижегородской области. По предварительным данным, он выстрелил из ружья в свою бабушку после ссоры, а затем открыл огонь по другим людям на улице. Три человека погибли, еще трое госпитализированы. Изначально сообщалось, что он расстрелял автобус, но погибших и пострадавших среди пассажиров нет. Стрелок вооружен двумя ружьями, его ищут ОМОН и СОБР.

- В России за сутки выявлено более 13,5 тыс. зараженных коронавирусом. Вчерашний антирекорд в понедельник превзойден не был. В Кремле подчеркивают, что выстроенная система борьбы с COVID-19 и наличие коечного фонда позволяют не прибегать к локдауну. Между тем введенные ограничения ощутимо не снизили число пассажиров в метро Москвы, а сервис по контролю за удаленкой оказался перегружен из-за напора работодателей столицы. По словам источника, власти города планируют закрыть театры для людей старше 65 лет. Борис Титов цитирует предпринимателей, которые уверены, что 70% из них нового коронавирусного закрытия не переживут.

- Депутат Госдумы Лысаков может лишиться должности в комитете "за высказывания". Сам парламентарий сообщил, что такую реакцию фракции "Единой России" вызвала "совокупность вопросов и высказываний по различным темам, в том числе политическим". Дума рассмотрит лишение Лысакова должности в комитете 13 октября.

- Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов. Так называемую Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон.

- ЕС продлил на год санкции за применение химоружия против Скрипалей. Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек, пять из которых связаны с сирийскими властями, а четверо, как утверждают в Брюсселе, причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году. Также под санкции попала одна сирийская организация.

- Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки и раскаялся. Он заявил, что выстрелил в Анастасию Ещенко, чтобы испугать ее. Районный суд Петербурга принял решение закрыть заседание, чтобы огласить имя "любовника-бандита" жертвы, о котором во время допроса заявил подсудимый.

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