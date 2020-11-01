Ремонт больницы в Челябинске после взрыва кислорода начнут 2 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ремонтные работы челябинской больницы, где взорвалось кислородное оборудование, начнутся 2 ноября, сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на заседании оперативного штаба в воскресенье.

Накануне произошел взрыв кислородной будки и пожар в Городской больнице №2 Челябинска. Погибших и пострадавших нет. Из больницы эвакуировали 153 пациента. Также был поврежден жилой дом, который расположен рядом с больницей.

Сейчас в доме проводится обход, составляются акты о повреждениях и ущербе. Ремонт в поврежденном доме начнется, когда будет составлена смета, сказал Астахов.

Начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко, уточнил, что огнем повреждено восемь квартир, в пяти из них - балконы, залито водой 10 квартир, остекление повреждено в 21 квартире.

Кроме того, по его словам, повреждения получили автомобили.

"У нас пять единиц получили механические повреждения от ударной волны и теплового воздействия. Наибольшие повреждения получили две пожарные цистерны ГУ МЧС (...) и три легковых автомобиля, принадлежащих частным лицам", - рассказал он. Также один автомобиль поврежден огнем.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в свою очередь на брифинге сообщил, что режим ЧС был введен в Челябинске для оказания помощи в оперативном режиме и он будет снят после решения финансовых вопросов.

"С утра повстречался с жителями. В целом все организовано, жители знают и понимают к кому обращаться за помощь (...) Уже сегодня к вечеру, если безопасность по электрике будет обеспечена, жители смогут возвращаться в те квартиры, которые не пострадали от чрезвычайной ситуации", - уточнил он.

Текслер также сообщил, что всем пострадавшим будет выдана единая сумма. Необходимая для ремонта квартир помощь будет выдаваться в зависимости от конкретных повреждений. Кроме того, служба соцзащиты Челябинска готова оказывать помощь людям в индивидуальном порядке.

Накануне начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко сообщал, что рассматриваются несколько версий пожара в челябинской больнице, основная - аварийный режим работы электрооборудования. СК в связи с ЧП в больнице возбудил уголовное дело о халатности.