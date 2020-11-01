Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 01.11В России 1 636 781+18 665В мире 46 015 562+431 411

Ремонт больницы в Челябинске после взрыва кислорода начнут 2 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ремонтные работы челябинской больницы, где взорвалось кислородное оборудование, начнутся 2 ноября, сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на заседании оперативного штаба в воскресенье.

Накануне произошел взрыв кислородной будки и пожар в Городской больнице №2 Челябинска. Погибших и пострадавших нет. Из больницы эвакуировали 153 пациента. Также был поврежден жилой дом, который расположен рядом с больницей.

Сейчас в доме проводится обход, составляются акты о повреждениях и ущербе. Ремонт в поврежденном доме начнется, когда будет составлена смета, сказал Астахов.

Начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко, уточнил, что огнем повреждено восемь квартир, в пяти из них - балконы, залито водой 10 квартир, остекление повреждено в 21 квартире.

Кроме того, по его словам, повреждения получили автомобили.

"У нас пять единиц получили механические повреждения от ударной волны и теплового воздействия. Наибольшие повреждения получили две пожарные цистерны ГУ МЧС (...) и три легковых автомобиля, принадлежащих частным лицам", - рассказал он. Также один автомобиль поврежден огнем.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в свою очередь на брифинге сообщил, что режим ЧС был введен в Челябинске для оказания помощи в оперативном режиме и он будет снят после решения финансовых вопросов.

"С утра повстречался с жителями. В целом все организовано, жители знают и понимают к кому обращаться за помощь (...) Уже сегодня к вечеру, если безопасность по электрике будет обеспечена, жители смогут возвращаться в те квартиры, которые не пострадали от чрезвычайной ситуации", - уточнил он.

В РоссииСпасатели выделили основную версию пожара в челябинской больницеЧитать подробнее

Текслер также сообщил, что всем пострадавшим будет выдана единая сумма. Необходимая для ремонта квартир помощь будет выдаваться в зависимости от конкретных повреждений. Кроме того, служба соцзащиты Челябинска готова оказывать помощь людям в индивидуальном порядке.

Накануне начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко сообщал, что рассматриваются несколько версий пожара в челябинской больнице, основная - аварийный режим работы электрооборудования. СК в связи с ЧП в больнице возбудил уголовное дело о халатности.

Челябинск

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 18 665 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 18 665 случаев коронавируса

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 ноября

Пандемия коронавируса

Правительство выделило более 24 млрд руб. на "ковидные" выплаты медикам

Что произошло за день: суббота, 31 октября

Полковник полиции арестован в Казани по подозрению в коррупции

Спасатели выделили основную версию пожара в челябинской больнице

Изменение Конституции

В Думу внесли законопроект о праве экс-президента быть сенатором пожизненно

В Думу внесли законопроект о праве экс-президента быть сенатором пожизненно

МЧС назвало возможную причину пожара в больнице Челябинска

В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьный курс литературы

В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьный курс литературы

В челябинской больнице потушили пожар после взрыва кислорода

В челябинской больнице потушили пожар после взрыва кислорода
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');