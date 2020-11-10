Двое прихожан и монахиня Среднеуральского монастыря попали под уголовное дело

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Двое прихожан и монахиня проходят подозреваемыми по уголовного делу, возбужденному после недопуска комиссии Екатеринбургской епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря для инвентаризации имущества. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы бывшего схиигумена Сергия (Романова).

По ее словам, "подозреваются те, кто находился возле шлагбаума". Она уточнила, что речь идет о двух прихожанах и монахине монастыря.

В пресс-службе регионального СУ СКР воздержались от комментариев.

Как сообщалось, Екатеринбургская епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, в котором находится отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий. В сентябре эту комиссию не допустили на территорию монастыря, а соратники экс-схимонаха заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с визитом.

После того, как комиссии епархии не допустили, были возбуждены два уголовных дела по статьям 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (самоуправство) УК РФ.

Бывший схимонах Сергий проходит по данным делам в качестве свидетеля.