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После ареста мэра Томск возьмут под контроль вице-губернаторы Томской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям контролировать жизнеобеспечение Томска и помочь городской администрации после ареста мэра Ивана Кляйна, сообщил пресс-центр областного правительства.

"Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор - вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом", - потребовал губернатор.

Он поручил координировать эту работу своему заместителю по территориальному развитию Анатолию Рожкову.

14 ноября Кировский суд Томска арестовал до 13 января Кляйна, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Ему вменили махинации со статусом земли подконтрольного ему ОАО "Томское пиво".

Кляйн является мэром Томска с 2013 года, до этого он был гендиректором ОАО "Томское пиво" и депутатом думы Томской области.

Иван Кляйн Томск Томская область Томское пиво Сергей Жвачкин

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