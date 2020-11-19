Глава Крымской академии наук признал, что лишней воды на Кубани для Крыма нет

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Переброска вода из Краснодарского края на Крымский полуостров, который остро ощущает ее дефицит, маловероятна, поскольку жители юга материковой части России сами страдают из-за засухи, однако просчитать проект стоит, считает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.

"Мы эту тему неоднократно обсуждали, кроме того, я дважды выезжал на Кубань и консультировался со специалистами, там очень четкая позиция: "Крымчане, обращайтесь к Днепру или к Дону. Кубани (реки Кубань - ИФ) нам (самим - ИФ) с большим трудом пока еще хватает". И Тамань, и прилегающая к Краснодару часть (края - ИФ) нуждаются в пресной воде и думают на перспективу, как ее сохранить, аккумулировать", - сказал Тарасенко в ходе онлайн-пресс-конференции в четверг в Симферополе.

"Если думать на перспективу, наверное, этот проект (переброски воды с "материка" в Крым - ИФ) маловероятен <...> но проработать его надо", - отметил ученый.

Проект интересный и стоит внимания, заявил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме РФ Роман Зыков.

"Если вести водопровод полностью - до Симферополя - получится порядка 300 км трубы. Это достаточно дорогостояще, но проект на века. Симферополь находится над уровнем моря примерно на расстоянии в 300 метров, то есть воду нужно поднять, естественно, нужны насосные станции. Нужно изучить влияние (проекта - ИФ) на Азовское море, возможно, в результате отбора воды оно опустится на несколько миллиметров, и это может отразиться на его жителях. Проект звучит, его нужно прорабатывать. На мой взгляд, проект крайне перспективный, интересный <...> Этот проект может войти в историю, как, например, Крымский мост", - сказал Зыков.

Член президиума научно-экспертного совета при рабочей группе Совета федерации РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ресурсов, президент "Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области" Светлана Гафарова заявила, что к вопросу нужно подходить комплексно: с одной стороны - оценить проект с экономической точки зрения (во сколько он обойдется), с другой - подсчитать запасы воды.

Как сообщалось, Росводресурсы считают, что переброска воды на Крымский полуостров с материковой части РФ - Краснодарского края или Ростовской области, - очень дорогостоящие проекты, к тому же, в этих регионах, как и в Крыму, наблюдается маловодие.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. Графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште. В октябре снизили давление в Белогорске, в ноябре - в Евпатории.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла.