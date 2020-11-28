Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 28.11В России 2 242 633+27 100В мире 61 645 535+671 885

Что произошло за день: суббота, 28 ноября

Новые COVID-цифры, прогноз по безработице и стройка "Северного потока 2"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса. В Москве суточный COVID-прирост составил 7320, в Петербурге - 3695. В столице за сутки были госпитализированы 1 518 пациентов с коронавирусом.

- Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года. По его оценкам, эта цифра увеличится на 1 млн. Также председатель Счетной палаты не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19.

- В России упростили правила оформления инвалидности. Согласно документу, теперь пациенту не придется самостоятельно обращаться в поликлинику, если в направлении на медико-социальную экспертизу указан неполный объем медицинских обследований.

- Стройка "Северного потока 2" возобновится в декабре. Nord Stream 2 AG планирует 5 декабря приступить к строительству участка в германских водах.

- Энтузиасты добрались до загадочного объекта в Юте. В пустыне ранее была обнаружена металлическая конструкция непонятного происхождения. По одной из версий, трехметровая фигура - работа скульптора-минималиста.

Новости

Российский Су-27 "перехватил" над Черным морем самолет-разведчик США

Российский Су-27 "перехватил" над Черным морем самолет-разведчик США

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Отложенный испытательный пуск ракеты "Ангара" состоится в декабре

В дома 1,5 тыс. жителей острова Русский вернули свет после циклона

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

В России упростили правила оформления инвалидности

Что случилось этой ночью: суббота, 28 ноября

Менее 150 человек вышли на акцию в поддержку экс-губернатора Фургала

Адвокат оспорил повторный отказ в возбуждении дела по факту смерти националиста Марцинкевича

Адвокат оспорил повторный отказ в возбуждении дела по факту смерти националиста Марцинкевича
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');