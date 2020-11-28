Что произошло за день: суббота, 28 ноября

Новые COVID-цифры, прогноз по безработице и стройка "Северного потока 2"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса. В Москве суточный COVID-прирост составил 7320, в Петербурге - 3695. В столице за сутки были госпитализированы 1 518 пациентов с коронавирусом.

- Кудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам года. По его оценкам, эта цифра увеличится на 1 млн. Также председатель Счетной палаты не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19.

- В России упростили правила оформления инвалидности. Согласно документу, теперь пациенту не придется самостоятельно обращаться в поликлинику, если в направлении на медико-социальную экспертизу указан неполный объем медицинских обследований.

- Стройка "Северного потока 2" возобновится в декабре. Nord Stream 2 AG планирует 5 декабря приступить к строительству участка в германских водах.

- Энтузиасты добрались до загадочного объекта в Юте. В пустыне ранее была обнаружена металлическая конструкция непонятного происхождения. По одной из версий, трехметровая фигура - работа скульптора-минималиста.